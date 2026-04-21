Аэропорты Грузии бьют рекорды по пассажиропотоку и грузоперевозкам

В Грузии в начале года зафиксирован рекорд по пассажиропотоку и грузоперевозкам в аэропортах страны. За квартал три аэропорта обслужили 1,6 млн человек.

Аэропорты Грузии установили в начале 2026 года новый рекорд, следует из данных Агентства гражданской авиации страны.

Число авиарейсов в грузинских аэропортах выросло на 9% и достигло 7,8 тыс, при этом объем грузовых авиаперевозок увеличился на 32,3%.

Пассажиропоток международных грузинских аэропортов в первом квартале года составил 1,6 млн человек, что больше прошлогодних показателей на 4,3%. Ситуация с пассажиропотоком распределилась неравномерно, аэропорт Батуми потерял четверть пассажиров и обслужил за три месяца лишь 116 тыс человек. При этом Тбилисский международный аэропорт увеличил поток пассажиров на 8% и обслужил 1,1 млн человек за квартал, Кутаисский аэропорт обслужил 386 тыс пассажиров, что на 7% больше, чем в начале 2025 года.