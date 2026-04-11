Pegasus отменил рейсы из Кутаиси на май из-за цен на топливо

Майские рейсы из Кутаиси турецкой компании Pegasus отменены. Сообщается, что мера связана с ценами на топливо и оптимизацией расписания. Полеты из других городов Грузии продолжатся без изменений.

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила майские рейсы из аэропорта Кутаиси, об этом сообщает GASA, коммерческий агент перевозчика в Грузии.

В сообщении говорится, что отмена рейсов связана с оптимизацией расписания и ситуацией с ценами на авиатопливо. При этом Pegasus не объявляет полную остановку полетов в Кутаиси.

"Что касается отмены рейсов в мае, то это изменение связано с операционным решением в связи с ростом цен на топливо и представляет собой оптимизацию расписания. Мы хотели бы подчеркнуть, что эти изменения не связаны с прекращением полетов по маршруту Кутаиси"

– GASA

В будущем перевозчик намерен расширять свое присутствие на грузинском рынке и наращивать частоту полетов из Тбилиси.

