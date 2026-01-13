Рейсов из Кутаиси в Венецию станет больше

Частота рейсов между Кутаиси и Венецией возрастет с мая, компания Wizz Air добавляет в расписание пятничный рейс, увеличивая число еженедельных рейсов до трех.

В настоящее время лоукостер выполняет по два рейса в неделю, по вторникам и субботам, с 15 мая будет добавлен рейс в пятницу. Выполнять по три рейса в неделю на данном направлении перевозчик планирует до 4 сентября.

Отметим, что самолеты Wizz Air связывают Грузию с 24 направлениями в Европе.