Кутаиси и Братиславу связали рейсы Wizz Air

Лоукостер Wizz Air впервые запустил прямые рейсы между Грузией и Словакией – первый рейс из Кутаиси в Братиславу был совершен в понедельник.

Самолеты венгерского перевозчика Wizz Air с 12 января выполняют рейсы между Кутаиси и столицей Словакии Братиславой.

Прямые рейсы на данном маршруте будут выполняться до конца зимы трижды в неделю, с марта – четырежды, каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье, поделились информацией в Объединении аэропортов Грузии. На маршрут поставлены лайнеры Airbus A321neo.

Ранее между Грузией и Словакией прямых перелетов не проводилось.