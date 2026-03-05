США допускают ослабление санкций в отношении российской нефти – СМИ

Вашингтон допускает дальнейшее ослабление санкций в отношении российского нефтяного экспорта на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о возможном ослаблении рестрикций против российского нефтяного экспорта на фоне военных действий на Ближнем Востоке.
"Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть"
– Скотт Бессент
Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт рассказал, что Вашингтон одобрил импорт российской нефти Индией на фоне кризисной ситуации на рынке "черного золота".
Напомним, что КСИР взял под контроль стратегически важный для мировой нефтеторговли Ормузский пролив. В Корпусе заявили, что будут уничтожать суда США, Израиля и стран Европы, которые попытаются прорваться через пролив.