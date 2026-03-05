Вестник Кавказа

США допускают ослабление санкций в отношении российской нефти – СМИ

США допускают ослабление санкций в отношении российской нефти – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон допускает дальнейшее ослабление санкций в отношении российского нефтяного экспорта на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о возможном ослаблении рестрикций против российского нефтяного экспорта на фоне военных действий на Ближнем Востоке. 

"Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть"

– Скотт Бессент

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт рассказал, что Вашингтон одобрил импорт российской нефти Индией на фоне кризисной ситуации на рынке "черного золота". 

Напомним, что КСИР взял под контроль стратегически важный для мировой нефтеторговли Ормузский пролив. В Корпусе заявили, что будут уничтожать суда США, Израиля и стран Европы, которые попытаются прорваться через пролив.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.