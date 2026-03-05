В Баку летит глава Евросовета

Председатель Евросовета через несколько дней посетит Азербайджан. В ходе визита он проведет серию встреч высокого уровня.
На следующей неделе глава Евросовета Антониу Кошта отправится с официальным визитом в Азербайджан. Соответствующую информацию подтвердили в офисе главы Совета ЕС.
Это будет первая поездка Кошты в столицу Азербайджана в качестве главы института. Поездка запланирована на 11 марта.
"Визит не носит региональный характер. Это первый официальный визит главы Совета ЕС в Азербайджан"
– офис главы Совета ЕС
В республике Южного Кавказа у Кошты запланирован ряд встреч высокого уровня. Одной из обсуждаемых тем станет ситуация на Ближнем Востоке.