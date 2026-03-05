Посольство России в Иране сообщило о трудностях в движении большегрузов

На ирано-азербайджанской границе возникли сложности с проездом на территорию ИРИ у водителей российских большегрузов, вызванное сбоями электронной системы ц иранских таможенников, Иран пообещал им всяческую поддержку.

Посольство РФ в Иране выступило с заявлением относительно ситуации вокруг проезда грузовых машин на территорию ИРИ в районе погранпереходов между Азербайджаном и Ираном в пунктах пропуска "Астара" и "Биласувар".

"С 16:00 6 марта при содействии российских, иранских и азербайджанских властей, Генконсульства России в Реште и представителя Дагестана в Иране российские водители грузового автотранспорта начали проходить границу, а к 20:00 7 марта ирано-азербайджанскую границу пересекли около 150 фур"

- посольство РФ в Иране

Тем не менее, движение транспорта нестабильное, так как на таможне регулярно происходят сбои электронной системы ввиду продолжающихся атак на инфраструктуру, отмечает дипмиссия.

Сейчас достигнута договоренность от том, что всем нуждающимся водителям иранской стороной будет предоставлено топливо и другая поддержка, говорится в сообщении.

Генконсульство России в Реште постоянно контактирует со всеми компетентными органами провинции Гилян для оперативного решения проблем российских граждан, добавили в дипмиссии.