Госдепартамент США решительно осудил атаку иранских дронов на Азербайджан

Госдепартамент США сегодня выступил с заявлением, в котором он решительно осудил ничем не спровоцированную атаку дронов, совершенную Ираном в отношении азербайджанского Нахчывана 5 марта.

Атака Ирана на столицу Нахчыванской автономной республики Азербайджана город Нахчыван 5 марта, заслуживает решительного осуждения, говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном сегодня.

"США решительно осуждают неспровоцированную атаку дронов, совершенную 5 марта иранским режимом против Азербайджана с целью нанесения ударов по международному аэропорту Нахчывана и детской школе, в результате которой пострадали мирные жители и был нанесен ущерб важнейшей гражданской инфраструктуре"

- заявление

Американское внешнеполитическое ведомство назвало эти удары вопиющим нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией иранской агрессии, выразив полную солидарность с Баку в борьбе против этих угроз, передает Trend.

Нападения на территорию партнеров США в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой американского руководства, говорится в заявлении.

Два дня назад дроны, запущенные с территории Ирана нанесли удары по Нахчывану. Беспилотники атаковали аэропорт в Нахчыване, а также здание школы в селе Шекерабад. Четыре человека получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что с решительным осуждением атаки Ирана на Нахчыван накануне выступила дипмиссия США в Азербайджане. Дипломаты США солидарны с народом Азербайджана, посольство США в Азербайджане внимательно следит за развитием ситуации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, отмечается в заявлении.