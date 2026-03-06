Эвакуацию из Ирана запросили около тысячи граждан Азербайджана

Граждане Азербайджана, находившиеся в пяти странах Ближнего Востока, обратились в МИД страны с просьбой об эвакуации, сообщили сегодня в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

После закрытия воздушных пространств стран Персидского залива из-за эскалации военных действий на Ближнем Востоке Азербайджан проводит неотложные меры по эвакуации своих граждан, остававшихся в этих странах, сообщило министерство иностранных дел страны.

По данным министерства, с просьбой об эвакуации обратились около 1000 граждан страны – при этом выехать из ОАЭ готовы 490 человек, Саудовской Аравии - 220 человек, Катара - 200 человек, Бахрейна - 23 человека, Кувейта 26 человек, передает Trend.

После переговоров генконсульства Азербайджана в Дубае с авиакомпанией FlyDubai последняя начала выполнять вывозные рейсы Дубай - Баку после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ, курорт уже покинули 755 граждан Азербайджана, на очереди – эвакуация оставшихся граждан.

"По второму основному направлению, где требуется эвакуация, - Саудовской Аравии, спецрейсом авиакомпании AZAL из города Джидда были эвакуированы 193 граждан страны, а также 9 азербайджанцев - граждан Грузии и 5 азербайджанцев - граждан России"

- сообщение

Также автобусами в Джидду были доставлены азербайджанцы из Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии, после чего они были эвакуированы рейсом Джидда – Баку авиакомпании AZAL.

Помимо этого, 300 граждан Азербайджана прибыли из Ирана сухопутным путем. МИД страны внимательно отслеживает ситуацию в регионе, говорится в сообщении.