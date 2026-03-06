Нефть прорвала планку в $100 за баррель и устремилась к $120 за баррель

Случилось то, что изначально прогнозировали экономисты в связи с блокадой Ормузского пролива: после недели промедления рынок взвинтил цены на нефть выше $100 за баррель. Это произошло после сообщений об избрании верховным лидером Ирана молодого наследника Али Хаменеи.

В первый же час ночных торгов на энергетических биржах трейдеры стали покупать майские фьючерсы на эталонную марку Brent дороже $100 за баррель в связи с новостью об официальном избрании нового верховного лидера Исламской Республики Иран – Моджтабы Хаменеи, 56-летнего сына убитого 28 февраля аятоллы Али Хаменеи.

Если пятничные торги закончились на уровне $93 за баррель Brent, уже отражавшем опасения рынка о дефиците нефти в мае, то к часу ночи понедельника 9 марта они уже проводились около $102 за баррель.

Затем начался быстрый рост котировок, и к 5:30 по московскому времени майские фьючерсы на нефть подорожали до $119,36 за баррель, после чего произошел некоторый откат и торги продолжились в пределах $117-118 за баррель.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по внешнеэкономическим контактам уже отметил высокую значимость паники на нефтяной бирже для российских позиций на мировой арене.

"Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче"

– Кирилл Дмитриев

Чиновник добавил, что западные страны больше не смогут игнорировать Россию как одного из ключевых и надежных экспортеров энергоресурсов, создающих основу для стабильного роста мировой экономики.