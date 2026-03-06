Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили атаку на Нахчыван

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан вечером в воскресенье совершил телефонный звонок в Баку, чтобы побеседовать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об атаке беспилотников из Ирана на Нахчыван.

По инициативе иранской стороны сегодня вечером состоялись телефонные переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Беседа руководителей двух государств была посвящена совершенной в четверг с иранской территории атаке беспилотников на гражданские объекты в Нахчыване.

Пезешкиан заверил Алиева, что инцидент обязательно будет расследован иранскими силовыми структурами, и отметил, что официальные лица в правительстве Исламской Республики не участвовали в организации этого нападения на территорию Азербайджана.

Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил соболезнования Масуду Пезешкиану в связи с большим количеством жертв среди мирных граждан Ирана, пишет сайт президента Азербайджана.

Масуд Пезешкиан высказала слава благодарности Ильхаму Алиеву за посещение дипмиссии Ирана в Баку, где президента Азербайджана почтил память убитого верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. Также он отметил признательность Тегерана Баку за готовность оказывать гуманитарную поддержку Исламской Республике.