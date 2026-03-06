В Турции перехватили иранскую ракету

Над Турцией была перехвачена ракета, выпущенная с территории Ирана. В Анкаре указали на важность того, чтобы конфликт в регионе не распространялся.

Министерство обороны Турции сообщило о том, что сегодня военными на юго-востоке страны был перехвачен баллистический боеприпас, выпущенный с территории Ирана.

"Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп"

– Минобороны Турции

В ведомстве подчеркнули, что Турция придает большое значение добрососедским отношениям и стабильности в регионе, но готова ответить на угрозы.

"Однако мы еще раз подчеркиваем, что все необходимые шаги будут предприняты решительно и без колебаний в отношении любой угрозы, направленной против территории и воздушного пространства нашей страны"

– Минобороны Турции

Ирану следует воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность, такое заявление сделал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не обострялась, а конфликт не распространялся на более обширную территорию. Мы вновь решительно предостерегаем все стороны, особенно Иран, от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и подвергают опасности гражданское население"

– Бурханеттин Дуран

Отметим, что ранее сегодня стало известно, что Вашингтон призвал американских граждан немедленно покинуть юго-восточный регион Анатолии в Турции и город Адана, была объявлена эвакуация дипломатического персонала из консульства в Адане в связи с "угрозой безопасности".