Экспорт улиток принес Грузии $2,6 млн за год

В 2025 году экспорт грузинских улиток вырос в полтора раза и принес Грузии $2,6 млн. Покупают деликатесный товар только две страны.

Стало известно, сколько улиток экспортировала Грузия в 2025 году – за границу была продана 571 т улиток.

Грузия в прошлом году в полтора раза нарастила экспорт улиток, что принесло $2,6 млн доходов.

Грузинские улитки поставляются во Францию и Турцию. Основная часть поставок приходится на Турцию, однако экспорт в Турцию принес Грузии $500 тыс, а во Францию – $2,1 млн. Причина в том, что Турция покупает 1 кг моллюсков по цене $1,4, а Франция – по $10.

