Иран готов создать комиссию с Турцией для расследования ракетных атак – Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности создать совместную с турецкой стороной комиссию для расследования ракетных атак по территории Турции.

Тегеран готов сформировать вместе с Анкарой комиссию для изучения инцидентов с ракетными атаками по турецкой территории, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Иран готов к созданию совместной группы по расследованию заявлений (об иранских атаках - ред.) для устранения недопонимания, связанного с утверждениями о ракетных атаках со стороны Ирана на Турцию"

– Масуд Пезешкиан

Иранский президент также сообщил, что ИРИ, как и всегда, готова к деэскалации напряженности в ближневосточном регионе, однако только при условии, что территории соседних государств не будут использованы для нападений на Исламскую Республику.

Кроме того, Пезешкиан сказал, что Вашингтон и Тель-Авив пытаются возбудить противоречия между Тегераном и странами региона.