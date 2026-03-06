Эвакуация из Ирана: в Азербайджан вывезены 1918 иностранцев

Эвакуация иностранных граждан из Ирана через границу с Азербайджаном продолжается, на утро 9 марта удалось вывезти более 1900 человек.

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано с 28 февраля 1918 иностранцев.

Сообщается, что на 07:00 9 марта в Азербайджан из соседней республики прибыли в рамках эвакуации: 541 гражданин Китая, 314 граждан Азербайджана, 290 граждан России, 173 граждан Таджикистана, 123 гражданина Пакистана. Также были эвакуированы десятки граждан Омана, Италии, Индонезии, Испании, Саудовской Аравии, Японии, Франции.

Многие страны прибегли к эвакуации своих граждан через границу Ирана с Азербайджаном: Германия, Грузия, Венгрия, Узбекистан, Болгария, Нигерия, Бразилия, Казахстан, Великобритания, Беларусь, ОАЭ, Словакия, Канада, Бельгия, Сербия и другие.