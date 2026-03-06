Иран беспорядочно бьет по гражданским объектам – МВД Бахрейна

Хотя КСИР неделю назад заявил об уничтожении американской базы в Бахрейне, он продолжает атаковать бахрейнские цели, поражая мирные и не связанные с США объекты.

Власти Бахрейна проинформировали сегодня о неизбирательности ракетных и беспилотных атак Ирана на королевство: Корпус стражей Исламской революции атакует не только базу США в Джуффейре, как это официально заявляется Тегераном, но и любые бахрейнские гражданские объекты.

В частности, сегодня иранский беспилотник поразил инфраструктуру опреснения воды, от которой зависит водоснабжение в Бахрейне, при том что она не имеет никакого отношения к базе США и используется гражданскими властями для обеспечения водой населения.

"Иранская агрессия носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов и привела к материальному ущербу опреснительной установке в результате атаки беспилотника"

– МВД Бахрейна

Инфраструктурное управление Бахрейна чуть позже заверило граждан, что, несмотря на ущерб, перебоев в производстве пресной воды в королевстве не ожидается.

Также этим утром обломки иранской ракеты упали на университет в Мухарраке, пострадали как минимум три человека.

"В результате вопиющей иранской агрессии три человека получили ранения, также был нанесен материальный ущерб зданию университета в районе Мухаррак после падения обломков ракеты"

– МВД Бахрейна

Напомним, что еще в понедельник 2 марта КСИР объявил о полном уничтожении базы США в Джуффейре. Тем не менее, обстрелы Бахрейна из Ирана продолжались на протяжении всей недели.