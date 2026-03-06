Вестник Кавказа

Верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи – СМИ

Флаг Исламской Республики Иран
В Иране избрали преемника Али Хаменеи. По данным СМИ, им стал один из сыновей убитого аятоллы.

Совет экспертов Ирана избрал преемником Али Хаменеи его сына, передает Reuters. Хотя официально это не уточняется, но вероятнее всего речь идет о старшем наследнике покойного аятоллы, о Моджтабе Хаменеи.

Именно Моджтаба Хаменеи считался ключевым кандидатом на пост верховного лидера Исламской Республики.

"Голосование уже состоялось, и вскоре о его результатах будет объявлено. Имя Хаменеи будет продолжено"

– аятолла Хосейнали Эшкевари

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что новый лидер ИРИ не продержится на посту, если не получит одобрения со стороны Вашингтона.

