Автобусы с российскими туристами направились из Дохи в Эр-Рияд

Граждане РФ, которые были пассажирами задержавшихся в Катаре круизных лайнеров, начали покидать столицу страны на автобусах. Россияне направили в Эр-Рияд.

Российские туристы отправились на автобусах из столицы Катара Дохи в Эр-Рияд. В первых двух автобусах зарегистрированы 74 человека.

Отметим, что россияне, которые находились на круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, не могли покинуть порт столицы Катара из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Сообщается, что следующие группы с российскими туристами отправятся в Саудовскую Аравию на автобусах в понедельник. Первый рейс стартует в 5:00 по местному времени, информирует РИА Новости.