Вестник Кавказа

Автобусы с российскими туристами направились из Дохи в Эр-Рияд

Паспорт РФ в автобусе
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Граждане РФ, которые были пассажирами задержавшихся в Катаре круизных лайнеров, начали покидать столицу страны на автобусах. Россияне направили в Эр-Рияд.

Российские туристы отправились на автобусах из столицы Катара Дохи в Эр-Рияд. В первых двух автобусах зарегистрированы 74 человека. 

Отметим, что россияне, которые находились на круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, не могли покинуть порт столицы Катара из-за эскалации на Ближнем Востоке. 

Сообщается, что следующие группы с российскими туристами отправятся в Саудовскую Аравию на автобусах в понедельник. Первый рейс стартует в 5:00 по местному времени, информирует РИА Новости.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1325 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.