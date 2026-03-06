Совет экспертов избрал нового лидера Исламской Республики Иран

По сообщению представителя Совета экспертов Ахмада Аламолходы, у Ирана появился новый верховный лидер. Его имя пока не раскрывается.

Сегодняшнее заседание Совета экспертов, состоящего из 88 высокопоставленных иранских богословов-муджтахидов, было посвящено избранию нового верховного лидера Исламской Республики Иран и завершилось успешно, сообщил один из представителей Совета, тесть покойного президента ИРИ Эбрахима Раиси Ахмад Аламолхода.

В то же время Аламолхода не стал сообщать, кто именно стал новым верховным лидером государства. Имя главы ИРИ может держаться в секрете по соображениям безопасности – чтобы он не стал целью американо-израильской военной операции против Ирана.

"Выборы верховного лидера состоялись, лидер определен"

– Ахмад Аламолхода

По словам Аламолходы, официальное заявление объявление об избрании верховного лидера должен сделать секретарь Совета экспертов, аятолла Хоссейни Бушахри.

Ранее другой представитель Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери рассказал о достижении муджтахидами единодушия по кандидатуре верховного лидера, также не назвав имени избираемого главы государства.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост верховного лидера Ирана ранее назывался Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Его местоположение на данный момент неизвестно. Накануне арабские СМИ сообщили, что он мог быть ранен 28 февраля при первом ракетном обстреле резиденции верховного лидера.