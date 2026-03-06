Моджтаба Хаменеи официально возглавил Иран

88 муджтахидов Совета экспертов Ирана приняли решение выбрать на пожизненную должность верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи – сына Али Хаменеи. США пока не дают комментариев по этому результату американо-израильской военной операции против Ирана.

В ночь на понедельник 9 марта Совет экспертов Исламской Республики Иран официально провозгласил нового, третьего по счету верховного лидера государства – им, как и ожидалось, стал Моджтаба Хаменеи, сын убитого аятоллы Али Хаменеи. Церемония присяги должна состояться уже сегодня.

"Мы назначаем Моджтабу Хаменеи лидером страны"

– Совет экспертов ИРИ

Как сообщают иранские СМИ, Совет экспертов единогласно проголосовал за кандидатуру 56-летнего Моджтабы Хаменеи, которую им в свое время предложил сам Али Хаменеи.

Известно, что Совету экспертов понадобилось некоторое время, чтобы устранить внутренние противоречия по кандидатуре Моджтабы Хаменеи, поскольку ряд участвующих в духовной структуре ИРИ муджтахидов был не согласен с династических принципом наследования звания верховного лидера.

Согласно протоколу, правительство Ирана должно присягнуть на верность новому верховному лидеру. Одним из первых это сделало Министерство иностранных дел. Его руководитель Аббас Аракчи от имени всех иранских дипломатов поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением и подчеркнул, что это решение Совета экспертов поможет Ирану защитить суверенитет государства.

"В нынешней опасной для страны обстановке избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером гарантирует сохранение ее суверенитета и территориальной целостности, укрепляет национальное единство"

– Аббас Аракчи

Министр заверил Хаменеи в том, что дипломаты Исламской Республики продолжат защищать права иранского народа и национальные интересы государства.

Президент США Дональд Трамп отказался от комментариев назначения Моджтабы Хаменеи преемником Али Хаменеи на посту верховного лидера ИРИ.

"Посмотрим, что будет"

– Дональд Трамп

Властные структуры США также пока не дают комментариев по вероятным последствиям выбора сына убитого Али Хаменеи третьим руководителем Исламской Республики.