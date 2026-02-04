Вестник Кавказа

В столице Кубани вырастет новый город-спутник

Дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В обозримом времени на Кубани будет построен гигантский микрорайон "Новый Краснодар", который по сути станет по сути городом-спутником Краснодара, сообщили власти края.

Микрорайон "Новый Краснодар" через 20 лет стонет достойным продолжением кубанской столицы, изначально по генплану 1960 года рассчитанной всего на 300 тыс жителей, сообщили власти Краснодарского края.

Всего 10 лет назад краевая столица насчитывала более 800 тыс жителей, а сейчас ее население насчитывает в три раза больше - более 2,3 млн человек, поэтому его инфраструктура работает на пределе, а в городе катастрофически не хватает городского транспорта и нормальных удобных дорог, передает "АиФ-Юг".

Спасением от коллапса для миллионника может стать проект "Новый Краснодар", согласно которому на северо-востоке города будет построен огромный микрорайон, а по сути новый город, способный принять 220 тыс человек.

Это будет не просто его "спальный район", а полноценный центр притяжения, который разгрузит историческое ядро. В нем появится свыше 5 млн кв м нового жилья, 22 школы, 39 детских садов, девять поликлиник, три театра, музей, цирк, онкоцентр и даже аквапарк.

Единственная проблема масштабного проекта - успеют ли дорожники и проектировщики за строителями, шутят в администрации края.

Проект уже переходит в стадию реализации: его проектировщики анализируют и просчитывают возможности инфраструктуры, добавили в администрации.

