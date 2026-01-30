Самые популярные направления для летнего отдыха в 2026 году назвали в АТОР

Майя Ломидзе озвучила самые популярные направления отдыха в предстоящем летнем сезоне как внутреннего, так и зарубежного туризма.

Этим летом россияне чаще всего будут ездить в Краснодарский край и Крым, а также в Турцию, проинформировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она назвала наиболее популярные направления для отдыха у россиян, как в России, так из за рубежом в предстоящем летнем сезоне.

"Бронируются, в первую очередь, Краснодарский край и Крым, потому что туристы на первое место ставят пляжный отдых, море. Также Дагестан"

– Майя Ломидзе

Она также отметила, что интерес имеется у туристов и к двум столицам — Москве и Петербургу, но в меньшей степени.

Кроме того, Ломидзе назвала самые популярные направления для зарубежного летнего отдыха.

"И, конечно, Турция. Летом это будет направлением номер один. Мы это сейчас уже видим"

– Майя Ломидзе

По ее словам, россияне также много бронируют туры в Таиланд, Египет и ОАЭ.

Российские туристы чаще предпочитают сократить продолжительность отдыха, набор дополнительных услуг в пользу более дорогих отелей, добавила Ломидзе.