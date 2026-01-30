Самые популярные направления для летнего отдыха в 2026 году назвали в АТОР

Этим летом россияне чаще всего будут ездить в Краснодарский край и Крым, а также в Турцию, проинформировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она назвала наиболее популярные направления для отдыха у россиян, как в России, так из за рубежом в предстоящем летнем сезоне.
"Бронируются, в первую очередь, Краснодарский край и Крым, потому что туристы на первое место ставят пляжный отдых, море. Также Дагестан"
– Майя Ломидзе
Она также отметила, что интерес имеется у туристов и к двум столицам — Москве и Петербургу, но в меньшей степени.
Кроме того, Ломидзе назвала самые популярные направления для зарубежного летнего отдыха.
"И, конечно, Турция. Летом это будет направлением номер один. Мы это сейчас уже видим"
– Майя Ломидзе
По ее словам, россияне также много бронируют туры в Таиланд, Египет и ОАЭ.
Российские туристы чаще предпочитают сократить продолжительность отдыха, набор дополнительных услуг в пользу более дорогих отелей, добавила Ломидзе.