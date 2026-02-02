В ООН назвали израильские поселения в E1 угрозой будущему Палестины

Строительство тысяч израильских домов в районе E1 угрожает навсегда разрезать Западный берег, заявил глава ООН. Это, по его словам, нанесет удар по территориальной целостности и государственности Палестины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что реализация Израилем планов по застройке спорного района E1 на Западном берегу Иордана может физически разделить палестинские территории, блокируя создание жизнеспособного государства. Заявление прозвучало на открытии заседания Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа (CEIRPP).

"Опубликованный Израилем тендер на строительство 3 401 жилого объекта в районе E1, а также продолжающиеся сносы вызывают глубокую тревогу"

— Антониу Гутерриш

Утвержденный Израилем в августе 2025 года проект застройки района E1 (3400 домов и 12 кв. км территорий к востоку от Аль-Кудса) грозит навсегда разделить Западный берег, заявляют аналитики. Создание этого поселенческого коридора рядом с Маале-Адумимом может похоронить перспективы создания жизнеспособного палестинского государства, превратив его в изолированные друг от друга территории. План также предусматривает принудительное выселение местных бедуинских общин.

Генсек ООН добавил, что масштабы принудительного перемещения палестинцев достигли тревожных значений: только за 2025 год на Западном берегу свои дома покинули свыше 37 тысяч человек. Этот же период, по его словам, ознаменовался рекордным числом инцидентов с применением насилия со стороны израильских поселенцев.