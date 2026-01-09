Президент Турции вылетит в Саудовскую Аравию с делегацией бизнесменов

Завтра, 3 февраля, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган с большой делегацией турецких предпринимателей начинает свой визит в Саудовскую Аравию, цель которого – вывести отношения между странами на качественно новый уровень.

Уже завтра, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во главе большой делегации представителей турецкого бизнеса начнет свой визит в Саудовскую Аравию, цель которого - увеличение взаимного товарооборота и углубление сотрудничества двух стран, сообщил председатель Делового совета Турция - Саудовская Аравия при Совете по внешнеэкономическим связям Турции Хашим Сюнгю.

"Обе страны готовы вывести двусторонние отношения, особенно в экономической и инвестиционной сферах, на качественно новый уровень. Основу повестки визита составят заключение новых соглашений, увеличение объема товарооборота, стимулирование взаимных инвестиций и углубление сотрудничества между частными секторами"

- Хашим Сюнгю

Визит турецкого лидера послужит не только укреплению существующих связей, но и создаст условия для новых конкретных инвестиционных проектов, что открывает значительные преимущества для деловых кругов, отметил Сюнгю, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Уже сейчас объем товарооборота между Турцией и Саудовской Аравией превысил $8 млрд, и это – далеко не предел: с учетом экономического потенциала и масштабов обеих стран перед ними стоит долгосрочная цель - довести торговый оборот до $30 млрд, и достичь его можно, лишь выйдя за рамки традиционной торговли и развивая совместные инвестиции: это проектное сотрудничество и укрепление прямых контактов между деловыми кругами, отметил председатель Делового совета.

Прежде всего это взаимные инвестиции и сотрудничество в самых разных областях - энергетике, инфраструктуре, строительстве, промышленности, оборонной сфере, здравоохранению и туризме, добавил Хашим Сюнгю.