Постпред США при НАТО с оптимизмом смотрит на перспективу урегулирования на Украине

Возможность мирного урегулирования конфликта на Украине оценил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.

"Я продолжаю оптимистично смотреть на (перспективу) заключения мирной сделки, но для этого необходимо, чтобы обе стороны согласились на это"

– Мэтью Уитакер

Он подчеркнул в беседе с Fox News, что путь к мирному соглашению сложен, однако на этом пути имеется хороший прогресс.

"Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса"

– Мэтью Уитакер

Напомним, что 23-24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал 28 января, что диалог может продолжиться 1 февраля.