Гражданам Грузии расскажут о последствиях нелегального нахождения в США

Американское посольство сделало разъяснения для грузинских граждан. Им напомнили о последствиях нелегального пребывания на территории США.

Посольство Соединенных Штатов начало предупреждать граждан Грузии, которые просрочили срок американской визы, о последствиях нелегального нахождения.

По данным диппредставительства, граждан республики, которые, возможно, просрочили сроки пребывания в США, проинформируют о том, как можно проверить сроки пребывания, а также о последствиях нелегального нахождения.

Напомним, для поездок в США гражданам Грузии нужна виза. Она выдается на определенный срок в зависимости от цели поездки. Проверить статус пребывания на американской территории можно на странице службы таможни и охраны границ США.