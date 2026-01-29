Вестник Кавказа

Гражданам Грузии расскажут о последствиях нелегального нахождения в США

Тайм сквер в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американское посольство сделало разъяснения для грузинских граждан. Им напомнили о последствиях нелегального пребывания на территории США.

Посольство Соединенных Штатов начало предупреждать граждан Грузии, которые просрочили срок американской визы, о последствиях нелегального нахождения.

По данным диппредставительства, граждан республики, которые, возможно, просрочили сроки пребывания в США, проинформируют о том, как можно проверить сроки пребывания, а также о последствиях нелегального нахождения.

Напомним, для поездок в США гражданам Грузии нужна виза. Она выдается на определенный срок в зависимости от цели поездки. Проверить статус пребывания на американской территории можно на странице службы таможни и охраны границ США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.