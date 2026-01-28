Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в железнодорожной отрасли

Перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли обсудили Баку и Тбилиси. В частности, обсуждалось развитие Среднего коридора.
Баку и Тбилиси провели переговоры по сотрудничеству в сфере железнодорожного сообщения. В переговорах участвовали глава АЖД Ровшан Рустамов, замглавы Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани и гендиректор ГЖД Лаша Абашидзе.
Стороны затронули текущие контакты, а также наметили перспективы партнерства. В частности, была отмечена важность контактов для развития Среднего коридора.
Главы железнодорожных компаний отметили важность соглашения для продвижения регионального экономического сотрудничества.