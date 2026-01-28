Вестник Кавказа

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в железнодорожной отрасли

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в железнодорожной отрасли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли обсудили Баку и Тбилиси. В частности, обсуждалось развитие Среднего коридора.

Баку и Тбилиси провели переговоры по сотрудничеству в сфере железнодорожного сообщения. В переговорах участвовали глава АЖД Ровшан Рустамов, замглавы Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани и гендиректор ГЖД Лаша Абашидзе. 

Стороны затронули текущие контакты, а также наметили перспективы партнерства. В частности, была отмечена важность контактов для развития Среднего коридора. 

Главы железнодорожных компаний отметили важность соглашения для продвижения регионального экономического сотрудничества. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.