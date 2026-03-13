Израиль нанес серию новых ударов по объектам Хезболлы

ЦАХАЛ совершила серию новых ударов по военным объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, атаке подверглись ракетные установки, готовые произвести удар по Израилю, а также несколько штабов спецсил "Радван" в Бейруте, также уточнила ЦАХАЛ.

Как отметили израильские военные, Тель-Авив в настоящее время нанес "серьезный ущерб возможностям организации в области управления, финансов и ее запасам оружия".