СКФО становится центром инвестиций

Северо-Кавказский федеральный округ становится все более привлекательным для серьезных инвестиций, демонстрируя опережающий рост экономики и реализуя крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты.

Экономика Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) России показывает устойчивый опережающий рост, привлекая все большие инвестиции – только за последние пять лет в нее было вложено инвесторами 5,2 трлн рублей, заявил на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026) министр экономического развития РФ Максим Решетников, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"Главное, что нам удалось запустить новый инвестиционный цикл на Кавказе. За этим стоит последовательная работа по снятию инфраструктурных и регуляторных ограничений, расширению мер поддержки и формированию комфортной деловой среды"

- Максим Решетников

Столь высокие показатели - результат комплексной федеральной политики и активной работы региональных команд и бизнеса, которые совместно работают над крупными инфраструктурными и инвестиционными проектами. Развивается транспортный коридор "Север – Юг", модернизируется аэропортовая инфраструктура, создаются новые туристические и промышленные площадки, перечислил министр, передает портал "Это Кавказ".

Главное – все эти изменения уже стали системными в политике развития региона: они затронули все ключевые отрасли. Вместе с тем растут доходы населения, усиливается финансовая самостоятельность самих регионов СКФО, а результаты гарантированы комплексной работой федеральных и региональных властей, институтов развития, банковского сектора и бизнеса, подчеркнул Решетников.

Северный Кавказ показал уверенный рост, сформировав для этого понятные правила, которые привлекают все большее число инвесторов, пояснил глава Минэкономразвития. В то же время пока остается ряд нерешенных ключевых вызовов, и один из главных - кадровое обеспечение экономики. В Округе необходимо развивать систему профессионального образования и увязывать ее с потребностями экономики.

Приоритетными для региона остаются инвестиции в сельское хозяйство, промышленность, туризм, логистику, транспорт и в креативные проекты, связанные с развитием человеческого капитала, добавил Максим Решетников.