Торговля РФ и Турции сократилась на 23%

Российский импорт в Турцию упал на 23%. Сокращение составило около $3,5 млрд.

Торговля России и Турции сократилась за первые 4 месяца этого года почти на 23%. Падение российского импорта составила $3,5 млрд, поведал глава Минторга Турции Омер Болат.

На втором месте по сокращению торговли оказались ОАЭ. Импорт Эмиратов просел на $835 млн. В процентном соотношении рекордно обвалился импорт из Боливии – почти на 99%. Поставки из этой южноамериканской страны упали на $429 млн.

По сведениям турецкого Минторга, наиболее значительный прирост торговли пришелся на Китай – на $1,8 млрд. Также выросла торговля США и Турции.