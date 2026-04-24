Цены на отдых в Анталье могут снизиться для россиян

Отели Антальи готовятся привлекать российских туристов скидками, если спрос на лето будет низким из-за ситуации на Ближнем Востоке, поделился владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
"Если мы увидим снижение интереса со стороны российского рынка, сектор будет вынужден реагировать, и скидки могут достигать 15–20%, чтобы поддержать загрузку отелей"
– Бильгинер
Он отметил, что россияне – ключевые туристы для Антальи в летний сезон, и даже небольшое снижение турпотока из РФ будет чувствительным для туристического сектора. Сейчас на фоне нестабильной ситуации в ближневосточном регионе многие туристы бронируют путевки в последний момент, а также большее внимание уделяют стоимости отдыха. В таких условиях, пояснил отельер в беседе с РИА Новости, бизнес идет на корректировку тарифов, чтобы сохранить конкурентоспособность.