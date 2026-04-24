Вестник Кавказа

Цены на отдых в Анталье могут снизиться для россиян

Цены на отдых в Анталье могут снизиться для россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отельеры Антальи допускают снижение цен на лето, если турпоток из России на турецкий курорт окажется ниже ожидаемого уровня.

Отели Антальи готовятся привлекать российских туристов скидками, если спрос на лето будет низким из-за ситуации на Ближнем Востоке, поделился владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

"Если мы увидим снижение интереса со стороны российского рынка, сектор будет вынужден реагировать, и скидки могут достигать 15–20%, чтобы поддержать загрузку отелей"

– Бильгинер

Он отметил, что россияне – ключевые туристы для Антальи в летний сезон, и даже небольшое снижение турпотока из РФ будет чувствительным для туристического сектора. Сейчас на фоне нестабильной ситуации в ближневосточном регионе многие туристы бронируют путевки в последний момент, а также большее внимание уделяют стоимости отдыха. В таких условиях, пояснил отельер в беседе с РИА Новости, бизнес идет на корректировку тарифов, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.