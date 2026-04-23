Azur Air будет летать в Анталью из 13 городов России

Перевозчик Azur Air в преддверии летнего сезона возвращает в свое расписание рейсы в турецкую Анталью, такое сообщение распространила пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания Azur Air с 28 апреля начинает полеты на крупнейший курорт Турции в сезоне "Лето-2026""

– Azur Air

Первым рейсом станет полет в направлении Москва-Анталья.

В общей сложности попасть в Анталью из России на самолетах Azur Air можно будет из 13 городов России.

Так, впервые с 2019 года авиакомпания напрямую свяжет с Антальей Ульяновск. Возобновятся не совершавшиеся с 2021 года полеты на турецкий курорт из Архангельска, Оренбурга и Сыктывкара (Коми). Кроме того, будут также выполняться рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Сургута (ХМАО) и Тюмени.

Часть полетов будет совершаться на самолетах Boeing 767, остальные – на Boeing 757.

"Azur Air готова выполнять полеты на всю глубину летнего расписания"

– Azur Air

Напомним, что на зиму Azur Air отменяет рейсы в Анталью, уделяя основное внимание странам Юго-Восточной Азии.

Авиакомпания Azur Air – это ведущий российский перевозчик в сегменте чартерных рейсов. Аэропорт базирования - "Внуково".