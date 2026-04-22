Белый дом примет второй раунд переговоров послов Израиля и Ливана

Новый переговорный раунд послов Израиля и Ливана Йехиэля Лейтера и Нады Хаммаде-Муаввад состоится в Вашингтоне в Белом доме. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях корреспондент портала Axious Барак Равид.

Он отметил, что встреча пройдет в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"По словам должностного лица США, президент Трамп поприветствует во второй половине дня послов Израиля и Ливана в Белом доме, где они проведут второй раунд переговоров"

– Барак Равид

Напомним, первая встреча послов Израиля и Ливана прошла в столице США 14 апреля. Это были первые контакты сторон с 1993 года.