"Ахмат" не смог обыграть дома "Балтику"

ФК "Ахмат" принимал сегодня в Грозном калининградскую "Балтику". Все голы в этом матче были забиты во втором тайме.

В Грозном состоялась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и калининградской "Балтикой". Команды сыграли вничью 1:1.

Первый мяч в игре был забит на 51-й минуте – отличился нападающий "Балтики" Дерик Ласерда. "Ахмат" отыгрался на 60-й минуте в результате автогола защитника гостей Кевина Андраде.

Турнирная таблица

После 26 туров "Ахмат" с 32 очками находится на 9-м месте национального первенства. "Балтика" располагается на 4-й строчке, в активе калининградцев 46 очков.