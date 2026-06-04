В Иране исключили возможность встречи Хаменеи и Трампа

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи исключил встречу аятоллы Моджтабы Хаменеи с президентом США Дональдом Трампом на текущем этапе переговоров.

Встреча президента США Дональда Трампа с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи в настоящее время невозможна. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

Он подчеркнул, что диалог находится лишь на начальной стадии, однако действия Трампа уже завели переговорный процесс в тупик. В связи с этим прямые контакты лидеров США и Исламской Республики полностью исключены.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал возможность встречи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Обязательным условием для таких переговоров он называл достижение соглашения по урегулированию конфликта.