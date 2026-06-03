Трамп допустил встречу с Хаменеи

Глава Белого дома может встретиться с верховным лидером Ирана. По его словам, их контакты возможны в случае достижения сделки.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает, что встретится с верховным лидером Ирана, аятоллой Моджтабой Хаменеи.

Американский лидер отметил, что их встреча была бы возможна в случае достижения соглашения по урегулированию конфликта.

"Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем сделки, такое возможно, что я встречусь с ним (Хаменеи – прим. ред.)"

– глава Белого дома

Он пояснил, что ему не хочется встречаться с верховным лидером Исламской Республики, но если такая встреча все-таки произойдет, то для президента США это стало бы честью.