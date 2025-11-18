Бывший парламент стал технологическим хабом Грузии

Здание в Кутаиси, в котором ранее располагалось здание грузинского парламента, теперь вмещает масштабный проект – в нем открылся первый в стране технологический хаб.

Технологический хаб открылся в Грузии – ранее таких объектов в стране не существовало, подчеркнули в администрации грузинского правительства.

Он разместился в Кутаиси в здании, где прежде на протяжении нескольких лет работал парламент Грузии.

В сообщении подчеркивается, что проект хаба входит в число наиболее значительных инвестиций в технологическое развитие страны. Он поможет укрепить роль Грузии как регионального инновационного центра.

В хабе расположены ряд образовательных и бизнес-пространств, научный и технологический музей, инфраструктура для развития стартапов, а также возможности для реализации международных образовательных программ.

"Я рад, что мы сегодня открываем технологический хаб Кутаиси, который, уверен, станет региональным центром важности знаний, инноваций и технологического развития"

– премьер-министр Ираклий Кобахидзе