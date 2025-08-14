Названо новое назначение здания парламента в Кутаиси

Власти Грузии изменили свои планы на бывшее здание парламента, пустующее в Кутаиси. Ранее там планировалось создать технологический хаб.

Здание в Кутаиси, где на протяжении нескольких лет располагался парламент Грузии, не станет технологическим хабом, как об этом сообщалось некоторое время назад.

Вместо этого в нем будет действовать учебный центр Национального центра интеллектуальной собственности "Сакпатент", сообщил руководитель центра Сосо Гиоргадзе.

По его словам, в здании уже идет ремонт, его инфраструктура будет полностью обновлена.

"Он будет обслуживать как экзамены, так и непрерывное образование"

– Сосо Гиоргадзе

Напомним, грузинский парламент переехал в Кутаиси в 2012 году при Михаиле Саакашвили. Законодательный орган полностью вернулся в столицу только в 2019 году.