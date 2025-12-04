Почти полмиллиона туристов ждут в Сочи на новогодние праздники

Сочи, по данным мэрии города-курорта, станет местом отдыха на новогодние праздники 2026 для порядка 480 тыс туристов.

За период с 31 декабря по 11 января в Сочи должны будут отдохнуть с проживанием в городе 280 тыс туристов. Кроме того, на курорт приедут на один день еще порядка 200 тыс экскурсантов, причем большинство – 165 тыс – намерены посетить горный кластер.

Данные были озвучены на заседании городской антитеррористической комиссии. В ходе мероприятия глава города Андрей Прошунин также рассказал, что приоритет в дни праздников для властей города – это безопасность и удобство местных жителей и гостей.

"В рамках межведомственного взаимодействия разработали и согласовали дополнительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и правопорядка, пожарной и транспортной безопасности. Их требуется соблюдать неукоснительно"

– Андрей Прошунин

Кроме того, мэр добавил, что на Новый год 2026 в Сочи запрещены салюты и фейерверки.