Россия профинансирует ЖКХ Северного Кавказа на 1,5 млрд рублей

Три северо-кавказских республики-участницы пилотной программы устойчивого развития ЖКХ получат от федерального правительства средства на ее исполнение до 2026 года.

Правительство Российской Федерации приняло решение о софинансировании из резервного федерального фонда предприятий ЖКХ в трех кавказских субъектах – Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Суммарный объем софинансирования определен в размере 1,5 млрд рублей, время выделения этих средств субъектам – месяц.

Федеральная финансовая помощь направлена на выполнение региональных программ устойчивого развития. Деньги резервного фонда обеспечат консолидацию имущественного комплекса в трех республиках СКФО.

Также будет профинансировано расширения числа квалифицированных кадров ЖКХ на Северном Кавказе и пересмотр хозяйственных тарифов для населения и предприятий.

Напомним, что именно в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии на протяжении трех лет действуют в пилотном режиме программы устойчивого развития ЖКХ.