Вестник Кавказа

Русло реки Асса приводят в порядок в Ингушетии

Горная река
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии занялись расчисткой реки Асса – приведение в порядок ее русла позволит уберечь от затоплений во время паводков село Галашки.

Специалисты в Ингушетии работают над улучшением русла реки Асса: его нынешнее состояние грозит подтоплением домов и участков в расположенном в предгорном районе селе Галашки, рассказали в пресс-службе Минприроды РИ.

Расчистка русла и укрепление берегов ведутся на улице Заречной. 

"За последние годы там наблюдалась интенсивная береговая эрозия: произошел обвал береговых откосов на протяжении от 4 до 12 м"

– представитель Минприроды

Он добавил, что река постоянно подмывала берега, так что при паводке вода с большой степенью вероятности могла попасть к жилым домам и затопить их.

На сегодня берег укреплен на протяжении 80 м методом каменной наброски. Специалисты также углубляют русло на участке длиной 400 м. Донные отложения и наносы при этом перемещаются к правому берегу в качестве дополнительной защиты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
830 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.