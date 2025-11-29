Русло реки Асса приводят в порядок в Ингушетии

В Ингушетии занялись расчисткой реки Асса – приведение в порядок ее русла позволит уберечь от затоплений во время паводков село Галашки.

Специалисты в Ингушетии работают над улучшением русла реки Асса: его нынешнее состояние грозит подтоплением домов и участков в расположенном в предгорном районе селе Галашки, рассказали в пресс-службе Минприроды РИ.

Расчистка русла и укрепление берегов ведутся на улице Заречной.

"За последние годы там наблюдалась интенсивная береговая эрозия: произошел обвал береговых откосов на протяжении от 4 до 12 м"

– представитель Минприроды

Он добавил, что река постоянно подмывала берега, так что при паводке вода с большой степенью вероятности могла попасть к жилым домам и затопить их.

На сегодня берег укреплен на протяжении 80 м методом каменной наброски. Специалисты также углубляют русло на участке длиной 400 м. Донные отложения и наносы при этом перемещаются к правому берегу в качестве дополнительной защиты.