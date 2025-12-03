Вестник Кавказа

В ЛАГ выступили против работы КПП "Рафах" в одну сторону

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Арабские государства призвали Израиль обеспечить работу КПП "Рафах" в обоих направлениях. Ранее Тель-Авив заявил о начале работы пункта пропуска из Газы в Египет.

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ), а также Организации исламского сотрудничества (ОИС) подвергли критике решение Израиля восстановить работу КПП "Рафах" на границе Израиля и Египта только в одну сторону.  

Согласно позиции организаций, Тель-Авив своим решением фактически начал переселение палестинцев в Египет. 

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с заявлением израильских властей об открытии КПП "Рафах" только в одном направлении. Цель подобного шага - переселить жителей Газы в Египет, и мы не приемлем каких-либо попыток изгнать палестинцев с их земли"

– ЛАГ 

Официальные лица стран-членов ЛАГ отметили, что переход должен функционировать в обе стороны. Это соответствует реализации мирного плана по сектору Газа. 

Ранее власти Израиля сообщили об запуске КПП "Рафах" в одну сторону – из сектора Газа в Египет – в ближайшие дни. При этом информации об обратном направлении предоставлено не было.

