В ЛАГ выступили против работы КПП "Рафах" в одну сторону

Арабские государства призвали Израиль обеспечить работу КПП "Рафах" в обоих направлениях. Ранее Тель-Авив заявил о начале работы пункта пропуска из Газы в Египет.

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ), а также Организации исламского сотрудничества (ОИС) подвергли критике решение Израиля восстановить работу КПП "Рафах" на границе Израиля и Египта только в одну сторону.

Согласно позиции организаций, Тель-Авив своим решением фактически начал переселение палестинцев в Египет.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с заявлением израильских властей об открытии КПП "Рафах" только в одном направлении. Цель подобного шага - переселить жителей Газы в Египет, и мы не приемлем каких-либо попыток изгнать палестинцев с их земли"

– ЛАГ

Официальные лица стран-членов ЛАГ отметили, что переход должен функционировать в обе стороны. Это соответствует реализации мирного плана по сектору Газа.

Ранее власти Израиля сообщили об запуске КПП "Рафах" в одну сторону – из сектора Газа в Египет – в ближайшие дни. При этом информации об обратном направлении предоставлено не было.