Совет ЕЭК упростил подтверждение происхождения ввозимых товаров

Совет Евразийской экономической комиссии своим решением изменил правила подтверждения ввозимых на территорию ЕАЭС товаров, значительно сократив число документов для их таможенного оформления.

Товары, которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС, будут поступать на прилавки магазинов быстрее - совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании рассмотрел и принял изменения в правила определения их происхождения товаров, существенно упростив процедуру с помощью сертификатов, изначально предназначенных для получения тарифных преференций.

"Теперь таможенное оформление будет проходить намного быстрее и позволит сократить количество документов, используемых для осуществления импортных операций при поставках товаров из стран, с которыми у Союза имеются договоренности о свободной торговле"

- министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев

Еще один ощутимый плюс – экспортерам можно будет использовать подтверждающие происхождение товара сертификаты для любого из государств ЕАЭС независимо от того, в какой из пяти стран располагается его конечный получатель, передает Sputnik Казахстан.

Такая функция значительно упростит процесс таможенного оформления, если при поставке из третьих стран в ЕАЭС сменится грузополучатель, отметили в ЕЭК.