Совет ЕЭК упростил подтверждение происхождения ввозимых товаров

Товары, которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС, будут поступать на прилавки магазинов быстрее - совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании рассмотрел и принял изменения в правила определения их происхождения товаров, существенно упростив процедуру с помощью сертификатов, изначально предназначенных для получения тарифных преференций.
"Теперь таможенное оформление будет проходить намного быстрее и позволит сократить количество документов, используемых для осуществления импортных операций при поставках товаров из стран, с которыми у Союза имеются договоренности о свободной торговле"
- министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев
Еще один ощутимый плюс – экспортерам можно будет использовать подтверждающие происхождение товара сертификаты для любого из государств ЕАЭС независимо от того, в какой из пяти стран располагается его конечный получатель, передает Sputnik Казахстан.
Такая функция значительно упростит процесс таможенного оформления, если при поставке из третьих стран в ЕАЭС сменится грузополучатель, отметили в ЕЭК.