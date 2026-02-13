Вестник Кавказа

Багаи осудил блокаду Кубы со стороны США

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эсмаил Багаи осудил политику давления против Кубы со стороны США. Как отметили в МИД ИРИ, Вашингтон должен нести ответственность за свои действия.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи осудил экономическое давление США на Кубу. Дипломат заявил, что Тегеран солидарен с народов и правительством Острова Свободы. 

"Без сомнения, экономические санкции против Кубы являются прямым нарушением основных принципов и норм Устава ООН и международного права, в частности права народов на самоопределение, принципа уважения национального суверенитета государств и запрета вмешательства во внутренние дела стран"

– Эсмаил Багаи 

По словам Багаи, Вашингтон должен нести ответственность за свою политику в отношении Кубы, а его действия против народа страны можно трактовать как преступления против человечности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
480 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.