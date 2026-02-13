Переговоры США и Ирана пройдут в постпредстве Омана при ООН

Постпредство Омана при Организации Объединенных Наций (ООН) примет переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана. Они запланированы на вторник.

Завтрашние переговоры между представителями Соединенных Штатов и Ирана пройдут в постпредстве Омана при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом поведал 16 февраля информированный источник.

"Переговоры по Ирану ожидаются в постоянном представительстве Омана при ООН в Женеве"

– источник

Ранее в МИД Исламской Республики сообщили, что непрямые ирано-американские переговоры, посвященные ядерной сделке, состоятся в Женеве 17 февраля.

Напомним, весной 2025 года США и Иран провели серию из пяти раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Шестой раунд должен был состояться в июне, однако из-за обострения ирано-израильского конфликта он был отменен.

Очередная встреча по ядерной сделке между США и Ираном состоялась в Омане 6 февраля. После нее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо, а также добавил, что они будут продолжены.