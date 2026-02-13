Вестник Кавказа

Главы МИД стран G7 обсудили безопасность на Ближнем Востоке

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министры иностранных дел стран-участниц G7 провели встречу по Ближнему Востоку – она состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Встреча глав МИД стран Группы семи, посвященная Ближнему Востоку, состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, по ее итогам участники приняли совместное заявление, которое опубликовал Госдеп.

В нем говорится, что в повестке встречи стран "семерки" были "политические, гуманитарные вопросы, а также вопросы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, в том числе в Израиле, секторе Газа, Ливане, Сирии и Иране".

Дипломаты отметили свою приверженность стопроцентному выполнению режима прекращения огня, который действует сейчас между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Министры коснулись и вопроса ядерной программы Ирана.

Другими темами встречи стали денуклеаризация на Корейском полуострове, а также сотрудничества России и КНДР.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.