В Нальчике заработает Институт гастрономии

Сферу туризма в Кабардино-Балкарии будет обслуживать Институт гастрономии, который будет создан на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета в Нальчике.

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике вскоре откроется Институт гастрономии, где по программам среднего образования будут готовить кадры для сферы туризма и гостеприимства, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

"Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет (КБГАУ) и Сибирский федеральный университет запускают совместный образовательный проект для туристической отрасли. Это позволит развернуть на его площадке Институт гастрономии и готовить специалистов для индустрии туризма и гостеприимства"

Открытие нового учебного заведения намечено на 2027 год, новое направление подготовки квалифицированных кадров для туристической сферы будет развиваться по поручению главы КБР, сообщили в Минкурортов КБР, передает портал "Это Кавказ". Соглашение о сотрудничестве с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета уже подписано, детали сотрудничества стороны обсудили на рабочей встрече в Нальчике.

Представители СибФУ по достоинству оценили будущую площадку института и культуру гостеприимства, которой буквально пропитана вся атмосфера.

Школа гостеприимства - ключевой, важнейший инструмент для развития туризма, — подчеркнул директор Института гастрономии СибФУ Алексей Горенский.

На реализацию проекта до конца 2027 года будет выделено 1 млрд 611 млн рублей, добавили в пресс-службе министерства.