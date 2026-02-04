Самолет потерял опору шасси на взлете в Анталье

Сегодня в курортной Анталье взлет самолета, направлявшегося в Газиантеп, чуть не закончился трагедией: при разгоне на взлетной полосе у него оторвалась опора шасси, к счастью, удалось избежать пожара.

Сегодня в аэропорту Антальи произошло авиапроисшествие с авиалайнером турецкой авиакомпании SunExpress, базирующейся в воздушной авиагавани курортного города: у полностью заправленного топливом самолета с пассажирами при разбеге на взлетной полосе оторвалась опора шасси, сообщил турецкий телеканал NTV.

"Во время взлета у самолета авиакомпании SunExpress оторвалась опора шасси, самолет сел на брюхо. Удалось избежать пожара, пассажиров эвакуировали и отвезли в терминал"

- сообщение телеканала

Известно, что авиалайнер в соответствии с расписанием выполнял авиарейс из Антальи в Газиантеп, уточнил телеканал, передает РИА Новости.

Тип самолета и количество пассажиров в сообщении не указывается.