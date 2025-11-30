Решение о помиловании Нетаньяху еще не принято президентом Израиля

Израильский президент пока не принял решения по вопросу о помиловании премьера страны. В ноябре прошлого года запрос о помиловании поступил от Трампа, а затем и от Нетаньяху.

Президент Израиля Ицхак Герцог продолжает рассматривать запрос о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, решение еще не принято, сообщили в канцелярии президента еврейского государства.

"Президент Израиля рассмотрит запрос в соответствии с законом и во благо государства, по велению своей совести и без какого-либо внешнего или внутреннего давления или влияния того или иного рода. Вопреки впечатлению, созданному заявлениями Трампа, Герцог еще не принял никакого решения по этому вопросу"

– канцелярия президента Израиля

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в середине октября 2025 года обратился к президенту Израиля с предложением помиловать Нетаньяху, вскоре после этого Герцог получил официальное письмо от президента США с соответствующим запросом. Затем о помиловании попросил сам Нетаньяху, 30 ноября он направил запрос через своего адвоката.

Нетаньяху обвиняется в коррупции, он фигурирует в нескольких уголовных делах, процесс стартовал в 2020 году, показания израильский премьер впервые дал в декабре 2024 года.