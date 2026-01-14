Иностранные бренды вернутся в РФ – Песков

Западные компании вернутся на российский рынок, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Со временем, конечно, вернутся (иностранные бренды). И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться"
– Дмитрий Песков
Он отметил, что иностранные инвестиции и разнообразие товаров благотворно влияют на экономику, а наличие конкуренции приводит к тому, что у людей появляется возможность приобретать товары лучшего качества за меньшие деньги.
В РФ вернутся многие иностранные бренды, и их будет много, но им предстоит конкурировать с отечественной продукцией, добавил представитель Кремля в беседе с проектом "НЬЮМ ТАСС".
"Им придется выдерживать конкуренцию с нашими брендами, но это и будет подстегивать наши бренды, чтобы они не почивали на лаврах"
– Дмитрий Песков