Иностранные бренды вернутся в РФ – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле выразили уверенность, что бренды, ранее ушедшие из России, вернутся, но им придется выдерживать конкуренцию с российскими компаниями.

Западные компании вернутся на российский рынок, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Со временем, конечно, вернутся (иностранные бренды). И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться"

– Дмитрий Песков

Он отметил, что иностранные инвестиции и разнообразие товаров благотворно влияют на экономику, а наличие конкуренции приводит к тому, что у людей появляется возможность приобретать товары лучшего качества за меньшие деньги.

В РФ вернутся многие иностранные бренды, и их будет много, но им предстоит конкурировать с отечественной продукцией, добавил представитель Кремля в беседе с проектом "НЬЮМ ТАСС".

"Им придется выдерживать конкуренцию с нашими брендами, но это и будет подстегивать наши бренды, чтобы они не почивали на лаврах"

– Дмитрий Песков

